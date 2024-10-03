Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что взрывы в Торопце и взрывы в Тихорецке действительно могли наделать проблемы оккупантам. Но не стоит их преувеличивать.

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Действительно ли есть проблемы

Как отметил Ступак, в течение сентября Силы обороны Украины смогли ударить по трем важным военным арсеналам оккупантов. Что-то удалось полностью уничтожить, что-то было сильно повреждено.

Такие удары действительно могли вызвать проблемы. Некоторые пропагандисты начали аккуратно намекать о проблемах с боеприпасами. Они боятся напрямую об этом говорить из-за угрозы получить проблемы от российского режима.

Скорее всего, определенные проблемы есть. Но их нельзя назвать катастрофическими. Также были данные от Минобороны Украины, что сейчас преимущество артиллерии на стороне России. Соотношение составляет 1:3. Раньше было 1:10. Конечно, это такая "общая температура по больнице", но показательно. Хотя все зависит от конкретного участка на фронте,

– сказал Ступак.

Важно продолжать наносить удары по таким военным арсеналам России. Еще несколько взрывов на таких крупных объектах – и у оккупантов начнутся значительно более серьезные проблемы.

Обратите внимание! В ночь на 3 октября дроны СБУ, ССО и других подразделений Сил обороны Украины успешно атаковали российский военный аэродром "Борисоглебск". Там удалось ударить по складам с КАБами, местам стоянки самолетов Су-35, Су-34 и по месту хранения авиационного топлива.