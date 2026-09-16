Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ в интервью 24 Каналу рассказал, что этот С-400, а там развернут полноценный дивизион, прикрывает (радиус защиты около 300 километров) не только дворец Путина, но и Новороссийск, Туапсе, Сочи.

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Военный эксперт подчеркнул, что первой целью украинских средств поражения в этой части России должен быть именно этот дивизион С-400. Он напомнил, что уже несколько раз он был поврежден, но россияне быстро его восстановили.

Буквально через 3–4 дня они развертывают новые локаторы радиотехнических войск России, пусковые установки. Рядом, в зоне прикрытия, на аэродромах базируется армейская авиация (вертолеты). Поэтому важно закрыть эти "глаза". Сейчас наши Силы обороны пробивают коридор на Северный Кавказ и в сторону Каспийского моря,

– пояснил Свитан.

По словам полковника запаса, шельф Каспийского моря усыпан нефтегазовыми вышками. Астраханское месторождение – одно из основных в юго-западной части России.

Для нас, конечно, важно туда добраться. А что касается путинского дворца – он там с 2025 года не появляется, потому что прекрасно понимает, что там за ним будут охотиться. Поэтому вряд ли это была отработка по его резиденции,

– считает Свитан.

Он подытожил, что в первую очередь Силы обороны наносят удары по экономике врага, ведь там сосредоточено множество важных объектов России. Военный эксперт подчеркнул, что, в частности, в Новороссийске нужно не просто наносить удары, а уничтожать портовую инфраструктуру до основания: бить по нефтяным и мазутным терминалам, бухте. А сегодня дивизион С-300 препятствует этому.

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