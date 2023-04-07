Напомним, что взрывы на трубопроводах "Северных потоков" прогремели 26 сентября 2022 года. С того времени продолжается следствие. Правоохранители проверяют все доказательства. Одно из них – яхта. Уже стало известно о том, что на ней обнаружили следы взрывчатки.

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Это отмечают в издании NYT, это последние подсказки в поисках виновных во взрывах на "Северном потоке". И говорится о прогулочном катере "Андромеда". Он – в центре немецкого расследования.

Экипаж катера вызвал подозрения

По данным, которыми владеют в СМИ, пришвартовался катер в каменной гавани Кристиансо. До этого он был зафрахтован в северонемецком порту Росток 5 сентября. Также известно, что он совершил ночную остановку в Вику. Это менее известный северонемецкий порт, на котором отсутствуют камеры наблюдения, и сам надзор такой себе.

Журналистам удалось пообщаться с местным работником порта. Он заметил, что хорошо запомнил визит катера. Мужчина несколько раз пытался заговорить с экипажем. Сначала он обращался на немецком языке, а затем – на английском. Но один из мужчин просто передал ему деньги за стоянку и отвернулся без каких-либо слов.

В настоящее время "Андромеда" стоит в сухом доке с видом на Балтийское море. Внутренности катера извлекли следователи для проведения расследования. Журналисты, ссылаясь на троих немецких чиновников, заметили, что им удалось обнаружить на судне следы взрывчатки. Также они сообщили, что у двух членов экипажа были подделанные болгарские паспорта.

Местные смеются над этой версией

Интересно, что жители Кристиансо откровенно смеются над версией о том, что именно прогулочная яхта стала причиной таких взрывов. Это мнение разделяют военно-морские эксперты из Германии, Швеции и Дании.

Они заметили, что крайне сложно было бы разместить взрывчатку на дне моря и вызвать этим взрыв силой 2,5 по шкале Рихтера в этом случае. И что это вряд ли можно было сделать, используя команду из шести водолазов.

В то же время источники из органов безопасности Дании, общаясь с журналистами, заявили, что следователи из Дании и Швеции с осторожностью относятся к выводам, которые сделали коллеги из Германии. Они также испытывают определенное давление на необходимость опровергнуть эту версию.

Интересно, что во время частного общения шведские, немецкие и датские чиновники заметили, что всеми выводами следователи могут не делиться. По крайней мере теми, которые раскрывали бы их возможности выявить виновных в деле.