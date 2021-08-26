Один взорвал себя возле входа на аэродром, а второй – около отеля поблизости, где люди также ожидали эвакуации. Взрыв тут же подтвердили британские и турецкие военные, а также пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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По предварительным данным, погибли более 40 человек, еще 70 ранены. И что важно – четверо американских морпехов убиты, еще трое – ранены. При этом сообщение о пострадавших поступило и от талибов.

Кто стоит за взрывом – до конца не понятно. С одной стороны, это могут быть и радикальные талибы, которые пытаются подтолкнуть США быстрее уйти из страны. Тогда неясно, почему пострадали и сами боевики.

С другой, вероятнее выглядит, что за атакой стоит афганская ячейка Исламского государства. В пользу этой версии играет и тот факт, что буквально вчера в тюрьме вблизи Кабула казнили одного из лидеров движения ИГИЛ. К тому же это еще один шанс заявить о себе.

ИГИЛ не позволит талибам идти на контакты с Западом

Как бы ни было, а теракт еще сильнее усугубляет ситуацию. Ведь ИГИЛ просто не позволит талибам идти на контакты с Западом, снова превращая страну в анклав терроризма. К тому же санкции против "Талибана" будут вводиться куда быстрее чем планировалось.

Атака случилась всего через несколько часов после того, как правительства США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии призвали своих граждан воздержаться от поездки в аэропорт Кабула, ссылаясь как раз на высокий уровень террористической угрозы.

И такое жестокое нападение может затруднить весь процесс по эвакуации. Крайний срок операции – 31 августа.

Джо Байден ранее подтвердил этот дедлайн, и заявил, что американцы успеют вывезти своих граждан. Но президент США все же оставил возможность продления этого срока, если потребуется, и если талибы пойдут на сотрудничество.



Байден заявил, что США успеют вывезти людей из Афганистана до 31 августа / AP Photo

Другие западные союзники раскритиковали решение Байдена оставить на эвакуацию так мало времени. Мол, в такой короткий срок провести столь масштабную операцию крайне сложно. А если учесть еще и всех афганцев, которые сотрудничали с США и НАТО, и которые также нуждаются в эвакуации, то и вовсе невозможно.

Справка. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что некоторым людям стоит попытаться бежать через сухопутную границу в соседние страны, вместо того, чтобы толпиться вокруг аэропорта в надежде, что Запад их заберет.

Похоже, отчасти, это здравый совет, учитывая, что с каждым днем ситуация там становиться все более и более опасной. Ведь, по оценкам американских СМИ, около 250 тысяч афганцев, связанных с США и НАТО, рискуют остаться в стране один на один с талибами. И вряд ли, даже при всем желании, удастся вывезти их всех до 31 августа. Это просто нереально.

Но все же многим странам удалось вывезти своих граждан даже раньше сроков. С 26 августа завершают операции по эвакуации:

Канада;

Польша;

Венгрия;

Германия.

Также в ближайшее время эвакуацию планирует завершить Франция и Великобритания. Однако вероятно, что теракт 26 августа может нарушить эти планы.

Украина активно вывозит своих граждан из Афганистана

Украина также входит в список стран, которые активно вывозят своих граждан из Афганистана. Ведь времени остается все меньше, а угроза, как мы видим, растет.

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Сейчас в Афганистане остаются еще около 90 украинцев и членов их семей. Об этом сообщают в министерстве иностранных дел Украины. На этом фоне разгорелась настоящая зрада в социальных сетях. Мол, накануне неизвестные захватили украинский самолет в Кабуле и посадили его в Иране. А потому ждать помощи не от кого.

Однако глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о захвате украинского самолета. Но при этом заявил, что во время эвакуации действительно приходится сталкиваться с многими трудностями.

Сейчас Украина ведет переговоры с правительствами других стран, которые могли бы помочь эвакуировать украинцев. В то же время в МИД рассматривают вариант отправки дополнительного украинского рейса. Произошедший теракт также отметили в ведомстве и проверяют, не оказались ли среди раненых и погибших украинских граждан.

"Талибан" не удовлетворяют никакие отсрочки

Тем временем "Талибан", похоже, не удовлетворяют никакие отсрочки. Более того, талибы не разрешают и вывозить граждан Афганистана. Они утверждают, что квалифицированные афганцы должны остаться и служить на благо страны, даже при их власти.

Мне кажется, это решение талибов может еще сыграть с ними злую шутку. Ведь эти люди бегут из страны не просто так, а спасаются конкретно от группировки. В таком отчаянном положении они, скорей всего, будут искать любые варианты. И одним из таких вариантов может стать сопротивление, которое продолжает нарастать в провинции Панджшер.

Я уже рассказывал о лидере сопротивления Афганистана Ахмаде Масуде, сыне знаменитого борца с талибами.



Ахмад Масуд / Фото с Википедии

Ранее Ахмад вернулся из Великобритании и заявил о создании ячейки национального сопротивления – "Северный Альянс". Масуд попросил западные страны поддержать сопротивление, предоставив им вооружение и технику. Ведь на данный момент у них нет тяжелой техники, достаточного количества оружия и авиации.

Но к "Северному Альянсу" уже успели примкнуть более 6 тысяч человек, среди которых отряды спецназа и некоторые армейские части бывших правительственных войск.

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Запад воздержался поддержать новую волну сопротивления. Масуд наотрез отказался сдаваться талибам, но оставил открытым окно для диалога. По его словам, он попытается доказать боевикам, что свобода и демократия выгодна всем афганцам, включая и их самих.

И первые переговоры между талибами и сопротивлением прошли успешно, и талибы хоть и не приняли все плюсы демократии, но согласились остановить бои и продолжить мирные переговоры.

Здесь я вижу 2 возможных сценария развития событий: