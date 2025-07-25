Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

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Что известно о взрывах в Донецке?

Руководитель Центра Изучения оккупации сообщил о взрывах в Киевском районе временно оккупированного Донецка 25 июля. По его словам, произошло 8 попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все удары попали в цель.

Взрывы в Донецке: смотрите видео Андрющенко

Российские мониторинговые телеграмм-каналы заверили, что ВСУ якобы запустили 8 ракет HIMARS и, по предварительной информации, есть прилеты.

Атака на временно оккупированный Донецк: смотрите видео свидетелей

Один из украинских блогеров подчеркнул, что попадания были по военной базе оккупантов, что на территории шахты имени Засядько в Донецке.

К слову, днем 19 июля оккупанты сообщили о прилете в центре Донецка. Россияне обвиняли в атаке украинскую сторону, мол, что "киевский режим бьет по гражданским".