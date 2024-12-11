Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "голову" Енакиево Сергея Божика. Он опубликовал видео, на котором слышны взрывы, и призвал эвакуироваться.

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Жителей Енакиево обещают "вывезти в безопасное место"

Енакиево расположено примерно в 50 километрах от Донецка.

10 декабря глава самопровозглашенной так называемой "днр" Денис Пушилин пожаловался, что город атаковали "дальнобойным высокоточным вооружением". Вероятно, речь шла о четырех ракетах HIMARS.

СМИ предполагают, что после этого началась детонация российских боекомплектов на складе. Тогда жителей призвали быть осторожными из-за угрозы от взрывов.

Традиционно, говорят, обошлось без жертв.

Божик заявил, что продолжается эвакуация микрорайона ДСК. Он утверждает, что всех желающих жителей города "вывезут в безопасное теплое место, где организовано питание и все остальное".

Оккупационная власть призывает Енакиево эвакуироваться: смотрите видео