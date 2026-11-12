В Киеве БПЛА упал на дорогу, горят автомобиль и автобус

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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Что известно о взрывах в Киеве?

В столице зафиксировали угрозу атаки вражеских БПЛА. Украинские защитники неба работают по российским БПЛА.

На фоне работы противовоздушной обороны киевляне слышали взрывы. Жителей столицы призвали не покидать безопасные места, ведь угроза с воздуха сохраняется.

Впоследствии мэр сообщил о первых известных последствиях атаки. В Шевченковском районе в результате падения БПЛА на проезжую часть дороги произошло возгорание легкового автомобиля и, по предварительной информации, автобуса. Экстренные службы направляются на место.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, а также о взрывах и их последствиях вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, 12 ноября в Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. После удара в многоэтажке вспыхнул пожар, охвативший квартиры с третьего по шестой этаж. Предварительно, на уровне пятого этажа зафиксировано частичное разрушение.

На место попадания прибыли экстренные службы, которые ликвидировали последствия атаки. В результате российского удара погибла 44-летняя женщина. Число пострадавших по состоянию на 10:44 возросло до семи человек.