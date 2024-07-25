Сейчас в области объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает украинцев находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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На Киевщине прогремели взрывы
Взрывы в Киевской области прогремели около 02:50.
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– сообщили в КОВА.
Украинцев также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
К слову, прошлой ночью россияне массированно атаковали Одесскую область "Шахедами". По сообщениям мониторинговых каналов, туда направлялись десятки дронов.