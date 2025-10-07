Украина наносит эффективные удары по оккупированному Крыму. На этот раз было громко в Феодосии, где мы смогли поразить крупнейшую нефтяную базу, а кроме этого ряд других важных объектов.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что говорится о крупнейшей нефтяной перевалке. То есть это место, где накапливают, хранят и распределяют нефтепродукты.

Какие последствия поражения?

Нефтяная база в Феодосии – это действительно грандиозное сооружение. В Крыму подобного больше нет. Россияне пытаются скрыть насколько серьезными были попадания.

Абсолютная ложь то, что рассказывают россияне. Они говорят, что оттуда якобы не питается их войско. Я напомню, что в октябре 2024 года Украина нанесла мощный удар, в результате которого удалось уничтожить треть возможностей России,

– отметил Сергей Кузан.

Тогда осталось работать только 22 нефтяных резервуаров, 12 были уничтожены. Теперь Силы обороны нанесли дополнительный комбинированный удар, но стоит дождаться спутниковых снимков, чтобы оценить масштабы разрушений.

В общем стратегия Украины понятна. Мы бьем по таким объектам и ждем пока россияне начнут их ремонтировать, стягивать ресурсы, накапливать нефтепродукты, а тогда наносим очередной удар.

