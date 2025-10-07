Україна завдає ефективних ударів по окупованому Криму. Цього разу було гучно у Феодосії, де ми змогли уразити найбільшу нафтову базу, а крім цього низку інших важливих об'єктів.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що мовиться про найбільшу нафтову перевалку. Тобто це місце, де накопичують, зберігають та розподіляють нафтопродукти.

Які наслідки ураження?

Нафтова база у Феодосії – це справді грандіозна споруда. У Криму подібної більше немає. Росіяни намагаються приховати наскільки серйозними були влучання.

Абсолютна брехня те, що розповідають росіяни. Вони кажуть, що звідти нібито не живиться їхнє військо. Я нагадаю, що в жовтні 2024 року Україна завдала потужного удару, внаслідок якого вдалося знищити третину спроможностей Росії,

– наголосив Сергій Кузан.

Тоді залишилося працювати лише 22 нафтових резервуарів, 12 були знищені. Тепер Сили оборони завдали додаткового комбінованого удару, але варто дочекатися супутникових знімків, щоб оцінити масштаби руйнувань.

Загалом стратегія України зрозуміла. Ми б'ємо по таких об'єктах і чекаємо поки росіяни почнуть їх ремонтувати, стягувати ресурси, накопичувати нафтопродукти, а тоді завдаємо чергового удару.

