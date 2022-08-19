В обед 19 августа в жилые кварталы Марганца прилетели 5 снарядов из российской ствольной артиллерии.

Тема Ночь массовых атак на Днепропетровщине: десятки разрушений, 12-летний мальчик в больнице

Что известно о пострадавших

По предварительным данным, ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Обоих госпитализировали в больницу.

Кроме того, в городе есть разрушение зданий. Из строя была выведена линия электропередач.

Также враг ударил по Мировской общине

Кроме Марганца, россияне обстреляли и Мировскую общину. Последствия атаки выясняются.

Напомним, что ночью оккупанты также обстреляли Никополь. По центру Никополя россияне запустили 10 снарядов из ствольной артиллерии.

Повреждения получили до 20 многоэтажек, десятки магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Также в очередной раз обстреляли линию электропередач. К счастью, обошлось без потерь среди населения.

Всего ночью российские войска накрыли своим огнем сразу три района Днепропетровской области. Речь идет о Криворожском, Синельниковском и Никопольском. К сожалению, есть погибший в Апостоловской общине.

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