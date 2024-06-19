Удар был точечным. К счастью, люди не пострадали.
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Последствия удара по Одесской области
Силы обороны Юга сообщили, что в результате попадания рекреационная инфраструктура получила повреждения. Также загорелась сухая трава на открытой местности. Пламя быстро потушили спасатели.
Небо юга насыщено разведывательными дронами, продолжается сбор данных,
– сообщили защитники.
Людей призвали быть внимательными к сигналам воздушных тревог.
Помните, что баллистическая угроза слишком скоростная. Оперативно переходите в укрытие,
– добавили Силы обороны Юга.
Враг мог ударить Искандером
Воздушное командование "Юг" сообщило, что враг запускал ракету из временно оккупированного Крыма. Вероятно, это была ракета "Искандер-М".
- К слову, также ночью оккупанты атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа Shahed-131/136.
- Силы ПВО сбили 13 дронов в небе над Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областями. К счастью, люди не пострадали.
- Также в течение 19 июня силы ПВО уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10" в Николаевской области и ударный "Ланцет" в Херсонской области.