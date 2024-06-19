Удар был точечным. К счастью, люди не пострадали.

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Последствия удара по Одесской области

Силы обороны Юга сообщили, что в результате попадания рекреационная инфраструктура получила повреждения. Также загорелась сухая трава на открытой местности. Пламя быстро потушили спасатели.

Небо юга насыщено разведывательными дронами, продолжается сбор данных,

– сообщили защитники.

Людей призвали быть внимательными к сигналам воздушных тревог.

Помните, что баллистическая угроза слишком скоростная. Оперативно переходите в укрытие,

– добавили Силы обороны Юга.

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Враг мог ударить Искандером

Воздушное командование "Юг" сообщило, что враг запускал ракету из временно оккупированного Крыма. Вероятно, это была ракета "Искандер-М".