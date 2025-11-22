Укр Рус
24 Канал Новости Украины Взрывы в Павлограде: туда летела скоростная цель
22 ноября, 08:54
2

Взрывы в Павлограде: туда летела скоростная цель

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Павлограде Днепропетровской области 22 ноября прогремели взрывы, россияне ударили баллистикой.
  • Мониторинговые каналы сообщали о пусках баллистического вооружения с территории российского Таганрога.

В Павлограде Днепропетровской области утром в субботу, 22 ноября, прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе для города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "СВОИ Кривой Рог".

Смотрите также "Шахеды" в очередной раз атаковали Украину: куда летели и для каких областей была угроза 

Что известно о взрывах в Павлограде?

Воздушную тревогу для Павлоградского района объявили ориентировочно в 05:22. Через несколько часов опасность охватила другие части региона. Тогда Воздушные силы сообщали об угрозе применения вражеских дронов.

Около 08:47 появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Скоростную цель фиксировали южнее Павлограда, она двигалась северо-западным курсом. Впоследствии в городе было шумно.

В Павлограде слышали взрывы. До отбоя внимательно, 
– говорится в сообщении.

Отметим, мониторинговые каналы сообщали о пусках баллистического вооружения с территории российского Таганрога.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где слышали взрывы ночью?

  • Напомним, под российским ударом сегодня оказалась Одесская область. Громко было в Измаильском районе. Мониторинговые каналы сообщали, что в направлении района двигались около 30 ударных беспилотников.
  • Также россияне атаковали Запорожскую область. Руководитель областной военной администрации Иван Федоров сообщал о работе противовоздушной обороны в регионе. Воздушная цель двигалась к Вознесенскому району города.
  • К тому же вечером 21 ноября взрывы слышали в Сумах. По данным властей, было попадание в нежилом секторе в Заречном районе города. Люди не пострадали. Россияне ударили ударным беспилотником типа "Герань".
 