В российском Саратове ночь на 16 октября прошла неспокойно. Там жаловались на серию взрывов.

Вероятно, там атакован НПЗ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

Смотрите также До Москвы будет долетать: военный назвал приоритетные цели у врага

Что известно о взрывах в Саратове?

По данным росСМИ, в Саратове этой ночью было совсем не спокойно. Там раздавалось большое количество взрывов. Также местный аэропорт приостановил свою работу, о чем указывали в Росавиации.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщает, что в городе, по словам местных жителей, прилет по НПЗ.



Вероятно, дроны атаковали НПЗ в Саратове / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Добавим, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью заявил, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БпЛА. Однако через несколько часов после атаки он так и не прокомментировал последствия атаки.

Смотрите также В российской Уфе – неанонсированный налет дронов: задымление снова фиксируют в районе НПЗ

Взрывы в России: последние новости