Вночі прогриміла ціла серія вибухів: в Саратові, ймовірно, прилетіло по НПЗ
- Вночі 16 жовтня в російському Саратові прогриміло багато вибухів.
- В мережі пишуть, що в Саратові, ймовірно, приліт по НПЗ.
В російському Саратові ніч проти 16 жовтня пройшла неспокійно. Там скаржилися на серію вибухів.
Ймовірно, там атаковано НПЗ. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".
Що відомо про вибухи в Саратові?
За даними росЗМІ, в Саратові цієї ночі було геть не спокійно. Там лунала велика кількість вибухів. Також місцевий аеропорт призупинив свою роботу, про що вказували у Росавіації.
Моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомляє, що в місті, за словами місцевих жителів, приліт по НПЗ.
Ймовірно, дрони атакували НПЗ в Саратові / Фото з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Додамо, що губернатор Саратовської області Роман Бусаргін уночі заявив, що від міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БпЛА. Однак через кілька годин після атаки він так і не прокоментував наслідки атаки.
Вибухи в Росії: останні новини
У Волгоградській області Росії 16 жовтня повідомили про масовану атаку дронів на енергооб'єкти. Через падіння уламків сталася пожежа на лінії електропередачі. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння.
Волгоград опинився під атакою дронів і минулої ночі. Тоді в мережі писали, що дрони вдарили по НПЗ в Красноармійському районі. Внаслідок атаки на території підприємства почалася пожежа. Росіяни в соцмережі влаштували істерику через вибухи й поскаржилися на дефіцит бензину.
Вночі 13 жовтня дрони атакували кілька регіонів Росії, зокрема Астраханську, Ростовську область, Республіку Калмикія і не тільки. Окупанти заявляли, що їхня ППО нібито "перехопила та знищила" 103 дрони.