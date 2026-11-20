Об угрозе со стороны БПЛА в регионе было объявлено около полуночи. Вскоре украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что был нанесен удар по территории промышленной площадки ПАО "Дорогобуж".

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Что известно об атаке на химзавод "Дорогобуж"?

На опубликованном в сети видео виден момент взрыва.

OSINT-аналитик издания ASTRA подтвердил, что взрыв произошел на заводе, который называют крупнейшим промышленным предприятием Смоленской области.

Взрыв на химическом заводе в Смоленской области: смотрите видео

ПАО "Дорогобуж" входит в группу "Акрон", основным бенефициаром которой является Вячеслав Кантор, российский миллиардер и бывший председатель Европейского еврейского конгресса.

ПАО "Дорогобуж" – один из ведущих российских производителей минеральных удобрений. По данным компании, завод обеспечивает около 11 % общероссийского производства аммиачной селитры.

Продукция предприятия имеет двойное промышленное назначение, в частности потенциальное применение в производстве промышленных взрывчатых веществ.

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Также завод производит аммиак, азотную кислоту, минеральные удобрения, нитроаммофоску.

Последний раз ПАО "Дорогобуж" подверглось атаке в ночь на 25 февраля. Тогда в результате атаки погибли семь человек.

Между тем в Минобороны России заявили, что за ночь над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями было сбито 310 украинских беспилотников.