Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула, заметив, что удары Украины по России влияют на способность врага вести войну. К примеру, буквально недавно Силы обороны буквально недавно уничтожили бомбардировщик Ту-22М3. Но в 2025 году был еще более эффективный удар.

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Какой удар удивил многих

Как отметил Дептула, в марте Силы обороны Украины ударили по военному аэродрому "Энгельс-2". Тогда Россия потеряла аж 96 крылатых ракет воздушного базирования. Это – выдающийся успех.

Известно, что на этом аэродроме расположены три типа российских бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, которые регулярно используют для ударов по украинским городам. А уничтожение 96 крылатых ракет существенно ухудшило способность России наносить ракетные удары. Согласно многим оценкам это самый успешный удар Украины по России в 2025 году,

– отметил Дептула.

Также Украина начала все чаще целиться по военным заводам России, складах боеприпасов, складах авиационного топлива вглубь России. Это действительно ограничивает способность страны-агрессора вести войну и осуществлять удары ракетами по Украине.

Добавим, на "Энгельс-2" расположена база стратегической авиации России, которая является составной частью их ядерной триады. Подробнее об этом важнейшем военном аэродроме оккупантов читайте в материале 24 Канала.