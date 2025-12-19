Как нанести самый болезненный удар по России: генерал армии сказал, что оставит россиян без резервов

Украина усилила атаки по важным для военных возможностей России объектам. Речь идет не только об ударах по временно оккупированным территориям, но и по российским.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что очень важно искать слабые места страны-агрессора и бить там, где враг не ожидает. Необходимо уничтожать российские военные ресурсы в прифронтовых зонах.

Как эффективно ослабить российскую армию?

Николай Маломуж отметил, чтобы Россия теряла свои военные возможности необходимо уничтожить вражеские склады боеприпасов, аэродромы тактического уровня, которые запускают КАБы и установки различного типа, в частности С-300, С-400, С-500.

Кроме того, в Крыму есть 5 аэродромов, которые могут запускать различные типы оружия по нашей территории. Это то, что сегодня сверхважно атаковать, так же как и российские склады и места, где проходят тренировки войска агрессора,

– сказал он.

Именно в таких местах сотни и тысячи российских солдат.

Необходимо, чтобы наше государство обезвреживало как живую силу, так и стратегические военные объекты внутри России.

Если Силы обороны будут вести такую деятельность, то это будет разрушать усилия врага накапливать резервы для продолжения боевых действий.

На конкретный вражеский объект должны лететь сотни украинских дронов стратегического уровня. Это то, что обесценит любые российские удары. До этого мы еще не дошли,

– добавил Маломуж.

Однако, если удастся массированно атаковать военные объекты России значительным количеством беспилотников каждый день, то у врага практически не останется резервов для нанесения ударов по территории Украины и усиления позиций на поле боя. Это, по мнению генерала армии, должно быть основной тактикой Украины.

Какие российские объекты атакует Украина?