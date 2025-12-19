Як завдати найболючішого удару по Росії: генерал армії сказав, що залишить росіян без резервів

Україна посилила атаки по важливих для військових спроможностей Росії об'єктах. Мовиться не лише про удари по тимчасово окупованих територіях, але й по російських.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що дуже важливо шукати слабкі місця країни-агресорки та бити там, де ворог не очікую. Необхідно нищити російські військові ресурси у прифронтових зонах.

Як ефективно послабити російську армію?

Микола Маломуж наголосив, аби Росія втрачала свої військові спроможності необхідно знищити ворожі склади боєприпасів, аеродроми тактичного рівня, які запускають КАБи та установки різного типу, зокрема С-300, С-400, С-500.

Крім того, у Криму є 5 аеродромів, які можуть запускати різні типи зброї по нашій території. Це те, що сьогодні надважливо атакувати, так само як і російські склади та місця, де проходять тренування війська агресора,

– сказав він.

Саме у таких місцях сотні та тисячі російських солдатів.

Необхідно, щоб наша держава знешкоджувала як живу силу, так і стратегічні військові об'єкти у середині Росії.

Якщо Сили оборони вестимуть таку діяльність, то це руйнуватиме зусилля ворога накопичувати резерви для продовження бойових дій.

На конкретний ворожий об'єкт має летіти сотні українських дронів стратегічного рівня. Це те, що знецінить будь-які російські удари. До цього ми ще не дійшли,

– додав Маломуж.

Однак, якщо вдасться масовано атакувати військові об'єкти Росії значною кількістю безпілотників кожного дня, то у ворога практично не залишиться резервів для завдання ударів по території України та посилення позицій на полі бою. Це, на думку генерала армії, має бути основною тактикою України.

Які російські об'єктиви атакує Україна?