Зеленский также отметил эффективность действий СБУ по уничтожению российских систем ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

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Что известно о новых операциях СБУ?

Президент Украины заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка о военном компоненте, специальных операциях и дальнобойных действиях воинов. Зеленский отметил, что враг почувствует эти действия, но деталей не сообщил.

Заслуживают отдельного внимания за первое полугодие результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО,

– подчеркнул президент.

Благодаря уничтожению вражеских систем ПВО Украина теперь имеет значительно большие возможности для ударов вглубь российской территории по ее военным объектам или их логистике.

Зеленский согласовал некоторые будущие операции СБУ.

Напомним, СБУ разоблачили 24-летнего ИТ-специалиста, который корректировал удары по Киеву и шпионил за Укрзализныцей для ФСБ, устанавливая видеокамеры в арендованных квартирах.