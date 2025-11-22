"Затрещали стекла": жители Сызрани и Саратова в России слышали серию мощных взрывов

Жители Сызрани Самарской области ночью 22 ноября сообщали о серии взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода. По словам местных жителей, в небе прогремело несколько сильных ударов, от которых в домах задрожали стекла.

Взрывы также посетили Саратов. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы ASTRA и SHOT.

Что известно о взрывной ночи в Саратовской области?

Очевидцы рассказывают, что над Сызранью был слышен гул, а громкие звуки поступали из северной части. По их словам, в сторону города из района Волги на низкой высоте двигались дроны, а в небе появлялись вспышки.

Предварительно, системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники. Официальной информации об инциденте пока нет.

Похожая ситуация сложилась и в Саратове и Энгельсе, где местные жители слышали серию громких "хлопков". По предварительным данным, ПВО пыталась отразить атаку беспилотных летательных аппаратов.

Местные жители рассказали, что на севере и в центральных районах прозвучало около пяти взрывов, а в небе были видны яркие вспышки.

Через громкоговорители раздавались сирены и призывы отойти от окон и перейти в безопасные места.

Позже очевидцы сообщили, что количество взрывов могло достигать уже около шестнадцати.

