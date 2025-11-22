"Затріщали шибки": жителі Сизрані й Саратова в Росії чули серію потужних вибухів
- Сизрань та Саратов здригалися від вибухів, які, ймовірно, пов'язані з атаками дронів.
- Так, в Росії знову працювала ППО.
Жителі Сизрані Самарської області вночі 22 листопад повідомляли про серію вибухів у районі місцевого нафтопереробного заводу. За словами місцевих мешканців, у небі прогриміло декілька сильних ударів, від яких у будинках задрижали шибки.
Вибухи також завітали в Саратов. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на телеграм-канали ASTRA та SHOT.
Що відомо про вибухову ніч у Саратовській області?
Очевидці розповідають, що над Сизранню було чути гул, а гучні звуки надходили з північної частини. За їхніми словами, у бік міста з району Волги на низькій висоті рухалися дрони, а в небі з'являлися спалахи.
Попередньо, системи протиповітряної оборони збивають безпілотники. Офіційної інформації про інцидент наразі немає.
Схожа ситуація склалася й у Саратові та Енгельсі, де місцеві мешканці чули серію гучних "хлопків". За попередніми даними, ППО намагалася відбити атаку безпілотних літальних апаратів.
Місцеві жителі розповіли, що на півночі та в центральних районах пролунало близько п'яти вибухів, а в небі було видно яскраві спалахи.
Через гучномовці лунали сирени та заклики відійти від вікон і перейти в безпечні місця.
Пізніше очевидці повідомили, що кількість вибухів могла сягати вже близько шістнадцяти.
Де ще в Росії лунали вибухи протягом останнього часу?
Нещодавно українські Сили оборони знову атакували Рязанський НПЗ, унаслідок чого на його території спалахнула масштабна пожежа.
Крім того, українські підрозділи завдали удару по місцю концентрації російських військ на тимчасово окупованій частині Донецької області.
У ніч проти 20 листопада в низці регіонів Росії мешканці повідомляли про серії вибухів та активність систем протиповітряної оборони. Йдеться про Рязань, Новомосковськ і Рильськ.
До того ж у Пермському краї Росії на залізничній гілці спалахнула пожежа після того, як дев'ять вагонів із газом зійшли з рейок і загорілися.