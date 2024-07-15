Оккупационные "власти" сообщили в ночь на 15 июля, что обломки дронов упали на территории частного дома в районе мыса Фиолент. Однако военная часть россиян расположена среди дачных кооперативов, поэтому обломки и упали на дом.

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Что известно о последствиях атаки по Севастополю

Ночью (против 15 июля – 24 Канал) были прилеты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент (мыс на Гераклейском полуострове в Балаклавском районе Севастополя – 24 Канал). Это дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12 зенитного ракетного полка (воинской части 85702),

– рассказала украинская сторона.

Стоит заметить, что официально Киев еще не комментировал последствия атаки, однако местные жители рассказали, что:

в районе мыса прозвучало 8 взрывов;

информация россиян о сбивании всех украинских беспилотников – ложь.

"Вероятно, повреждена одна из станций радиолокации, также был взрыв на позиции С-400", – рассказали в украинском телеграм-канале.

Где прилетело по оккупантам: смотрите на карте

Кстати, российские телеграмм-каналы подтверждали, что в районе мыса Фиолент раздавались взрывы.