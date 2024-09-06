Он также объяснил, почему ночью 5 сентября во время массированной атаки "Шахедами" над Корбутовкой долго кружил "Шахед"-ретранслятор.

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Причина взрывов на Житомирщине 6 сентября

Сергей Сухомлин рассказал, что причиной взрывов 6 сентября было обезвреживание "Шахедов", которые за день до этого сбили силы ПВО,

Сегодня утром многие житомирян слышали мощные взрывы, и по городу пошли слухи, что "опять ракета прилетела", люди звонят, пишут. Но это наши саперы взрывали те "шахэды", которые сбили после последнего налета на Житомир. Они лежали в поле, в других местах, их просто взрывали. Военные не всегда предупреждают нас о том, что будут проводиться такие работы, но это их дело и главное им доверять,

– сказал Сергей Сухомлин.

Он также прокомментировал слухи о том, почему ночью 5 сентября во время массированной атаки ударными беспилотниками над Корбутовкой долго кружил "Шахед".

Это не разведчик. Там по-другому немного работает. Это последний "Шахед", который заводит других. Это ретранслятор, который кружит над городом и последним заходит на поражение целей,

– сказал он.

Мэр Житомира отметил, что это был не разведчик, ведь разведка ведется с помощью других средств.