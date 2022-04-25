Украина хочет снять "иммунитет" со средств России

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, сообщает 24 канал. Он заявил, что Офис Президента совместно с Министерством юстиции разработал механизм взыскания замороженных средств России для компенсации ущерба войны в Украине.

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Заместитель Андрея Ермака сообщил, что у Украины есть несколько планов, как взыскать замороженные российские средства.

Основной из них – подписание международного договора, предусматривающего снятие иммунитета со средств России и направление их пострадавшим гражданам и юридическим лицам. А также на восстановление инфраструктуры,

– рассказал он.

По словам Смирнова, планы "Б" предусматривают принятие соответствующего закона в каждой юрисдикции, где российские средства были заморожены.

Как рассказал заместитель главы ОП, в некоторых странах подобные законопроекты уже зарегистрированы. Он добавил, что в течение этой недели будут продолжаться переговоры с другими партнерами по этому вопросу.

По данным Forbes, в мире заморожено около 400 миллиардов российских средств.

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