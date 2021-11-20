Наприкінці грудня 2021 року світ побачить український переклад книги Вілла Сміта Will – актора, продюсера і музиканта, дворазового номінанта на премію "Оскар" і лауреата премій "Ґреммі" та NAACP.

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Will — це особиста подорож до глибин самопізнання й усвідомленості, що вилилася на сторінки цих дивовижних мемуарів, написаних в тандемі з Марком Менсоном, автором бестселера "Витончене мистецтво забивати на все".

Вілл сказав мені тоді, що все життя приховував свою справжню натуру від світу і хоче, щоб книга нарешті розповіла про те, хто він насправді, — згадує Марк Менсон.

З мемуарів Вілла Сміта ви дізнаєтесь, як звичайний хлопець із Західної Філадельфії перетворився на одну з найяскравіших зірок спершу на музичному небосхилі, а потім і в кіноіндустрії. Адже мало кому з нас відомо, якого тиску зазнають голлівудські знаменитості, коли їхнє життя стає надбанням громадськості, однак кожен із нас має збагнути, що паливо, яке живить тебе на одному етапі твого життя, може виявитися абсолютно недієвим на наступному.

WILL: мемуари Вілла Сміта – найочікуваніша книга року

Поєднання глибокої мудрості, цінних порад і захопливого стилю робить цю книжку, як і її автора, унікальними у своїй категорії.

Мені хотілося позбавитись від прилиплого до мене образу "Вілла Сміта" і показати себе справжнього, — розповідає Вілл Сміт.

Книга вразить читача своєю відвертістю і сміливістю, а деякі зізнання актора просто шокують, адже ви побачите Вілла інакшим, не таким, до якого ви звикли у кінофільмах, зіркових шоу чи опублікованих раніше інтерв'ю: чому його дванадцятирічна донька поголила голову, аби достукатися до батька; як Вілл Сміт вирішив відсвяткувати своє п'ятдесятиріччя, чого це коштувало йому і його близьким, і що може зробити кожен, аби перемогти страх і взяти від життя все.

Вілл Сміт та Опра Вінфрі

Нещодавно Опра Вінфрі зізналася в інтерв'ю, після виходу книги Will: "Найкращі мемуари, які я коли-небудь читала".

Обкладинку книги розробив художник-візуаліст із Нового Орлеану Брендан Bmike Одумс

Очікувана дата початку продажу 27.12.2021. Книга вийде у видавництві BookChef. Читачі, які бажають отримати книгу першими, можуть оформити передзамовлення на сайті видавництва.

Про авторів

Вілл Сміт — актор, продюсер і музикант, дворазовий номінант на премію "Оскар" і лауреат премій "Ґреммі" та NAACP, у творчому доробку якого — численні фільми, телесеріали й музичні альбоми. Вілл Сміт — один із найкасовіших голлівудських акторів, який встановив абсолютний рекорд зі зборів у прокаті, випустивши вісім фільмів поспіль, кожен із яких зібрав понад 100 мільйонів доларів. Разом із дружиною Вілл заснував сімейний фонд Вілла і Джади Смітів, що надає ресурси для прискорення розвитку ініціатив у сферах мистецтва, освіти, охорони здоров'я та захисту довкілля.

Марк Менсон — автор бестселерів за версією New York Times "Усе замахало. Але надія є" і "Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем". Книжки Менсона перекладено понад 50 мовами, й вони розійшлися тиражем понад 12 млн примірників в усьому світі. Вебсайт Менсона, markmanson.net, є одним із найпопулярніших у світі ресурсів з особистісного зростання, а його блоґ із понад 500 тисячами підписників щомісяця відвідує понад 2 мільйони читачів.