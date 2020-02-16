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      Windrose существенно снизила тарифы на рейсы по Украине: цены и направления

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      Windrose существенно снизила цены на внутренние рейсы / windrose.aero

      Украинская авиакомпания Windrose снизила свои тарифы на рейсы по Украине. Сейчас наименьшая цена – 570 гривен – действует на перелеты летом. К слову, в стоимость входит регистрируемый багаж до 23 килограммов и ручная кладь до 7.

      Windrose будет осуществлять рейсы из терминала D аэропорта "Борисполь" в региональные аэропорты. По сниженным тарифам можно улететь из Киева во Львов, Одессу, Днепр, Николаев, Запорожье и Харьков. Сниженные тарифы обнародовали на сайте авиакомпании.

      К теме: Насколько возрастет количество лоукостов в Украине в 2020 году: планы Мининфраструктуры

      Внутренние рейсы в зимний период:

      • Киев ("Борисполь") – Днепр – Киев ("Борисполь").
      • Киев ("Борисполь") – Ивано-Франковск – Киев ("Борисполь").
      • Киев ("Борисполь") – Одесса – Киев ("Борисполь").
      • Днепр – Ивано-Франковск – Днепр.

      Внутренние рейсы в летний период:

      • Киев ("Борисполь") – Днепр – Киев ("Борисполь").
      • Киев ("Борисполь") – Одесса – Киев ("Борисполь").
      • Киев ("Борисполь") – Львов – Киев ("Борисполь").
      • Киев ("Борисполь") – Харьков – Киев ("Борисполь").


      Windrose существенно снизила тарифы на внутренние рейсы / Фото:

      Минимальная цена на рейсы из Киева в города Украины – 570 гривен с человека в одну сторону.

      Тариф на рейс Киев – Львов

      Что известно о "Розе ветров"?
      Авиакомпания "Роза Ветров" или Windrose Airlines основана 28 октября 2003 года, базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь". Доля чартерных авиаперевозок авиакомпании на украинском рынке составляет примерно 60%. Авиакомпания постепенно выходит на рынок регулярных перевозок. Ее флот насчитывает 9 самолетов, из них 6 – Airbus A320 и А321, и еще 3 – Embraer ERJ-145.

      Возраст украинских авиакомпаний / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Тарифы Цены авиация
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