Windrose существенно снизила тарифы на рейсы по Украине: цены и направления

Украинская авиакомпания Windrose снизила свои тарифы на рейсы по Украине. Сейчас наименьшая цена – 570 гривен – действует на перелеты летом. К слову, в стоимость входит регистрируемый багаж до 23 килограммов и ручная кладь до 7.

Windrose будет осуществлять рейсы из терминала D аэропорта "Борисполь" в региональные аэропорты. По сниженным тарифам можно улететь из Киева во Львов, Одессу, Днепр, Николаев, Запорожье и Харьков. Сниженные тарифы обнародовали на сайте авиакомпании.

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Внутренние рейсы в зимний период:

Киев ("Борисполь") – Днепр – Киев ("Борисполь").

Киев ("Борисполь") – Ивано-Франковск – Киев ("Борисполь").

Киев ("Борисполь") – Одесса – Киев ("Борисполь").

Днепр – Ивано-Франковск – Днепр.

Внутренние рейсы в летний период:

Киев ("Борисполь") – Днепр – Киев ("Борисполь").

Киев ("Борисполь") – Одесса – Киев ("Борисполь").

Киев ("Борисполь") – Львов – Киев ("Борисполь").

Киев ("Борисполь") – Харьков – Киев ("Борисполь").



Windrose существенно снизила тарифы на внутренние рейсы / Фото:

Минимальная цена на рейсы из Киева в города Украины – 570 гривен с человека в одну сторону.

Тариф на рейс Киев – Львов

Что известно о "Розе ветров"?

Авиакомпания "Роза Ветров" или Windrose Airlines основана 28 октября 2003 года, базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь". Доля чартерных авиаперевозок авиакомпании на украинском рынке составляет примерно 60%. Авиакомпания постепенно выходит на рынок регулярных перевозок. Ее флот насчитывает 9 самолетов, из них 6 – Airbus A320 и А321, и еще 3 – Embraer ERJ-145.

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