Wizz Air и Ryanair открывает новые рейсы в Украину

В Греции Управление гражданской авиации одобрило заявки лоукостов Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.

Wizz Air разрешили начать полеты в Киев из Афин и Салоник с 31 марта 2019 года, пишет греческое издание Мetaforespress.

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Ryanair начнет летать по маршруту Афины–Киев уже со 2 апреля 2019 года. Направление Киев–Афины компания анонсировала еще в ноябре 2018 года.

Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести от 60 евро в обе стороны.

Скриншот с официального сайта авиаперевозчика

С 31 марта начнет летать из Афин в украинскую столицу греческая компания Astra Airlines.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября 2019 года откроет четыре новых направления из Украины в Германию. Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг.

В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.