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WOG завершил реструктуризацию кредитного портфеля в "Укрэксимбанке"

12 Читати новину українською
WOG
WOG / retailers.ua

Компания "ВОГ" успешно реструктуризировала кредитный портфель в Государственном экспортно-импортном банку Украины ("Укрэксимбанк") сроком на 15 лет

В связи с девальвационными процессами гривны в стране, компания "ВОГ" приняла участие в программе Госбанка по реструктуризации заемщика. Это позволит компании сохранить стабильные темпы роста и, вместе с тем, активно погашать кредитные обязательства перед банком.

"Мы взяли несколько разновалютных кредитов в 2008-2013 годах для активной экспансии на рынке ЧП и развития топливного ритейла. После длительной работы над реструктуризацией этого портфеля, нам удалось выработать такой график его погашения, который устраивает обе стороны. А именно – позволит гасить кредит и продолжать развитие компании", – подчеркнули в пресс-службе группы компаний "ВОГ".

"ВОГ" продолжит активное развитие ритейл-направления, в том числе в крупных транспортных узлах страны, а также продолжит инвестировать в открытие новых АЗК по всей Украине.

Напомним, что ранее компания "ВОГ Кафе", входящая в группу компаний WOG, успешно открыла WOG CAFE в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны). Этой осенью открытие кафе также ожидается в аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Даниила Галицкого.

Теги: Кредит Деньги Горючее
Источник: 24 Канал
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