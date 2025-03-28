Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.

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Что написал Тихий о сравнении, которое сделала World Press Photo

Георгий Тихий написал, что решение World Press Photo создать "тандем" из двух фотографий, на которых изображен украинский ребенок, травмированный войной, и солдат российской армии – жалкое.

Это худший пример фальшивой моральной эквивалентности между агрессором и тем, кто защищается от агрессии. Украинский ребенок не имел выбора – на его страну напали несправедливо. Приравнивать его страдания к захватчикам, которые решили вести захватническую войну, аморально,

– отметил представитель МИД.

Он также отметил, что министерство присоединяется к Украинской ассоциации профессиональных фотографов в осуждении моральной слепоты организации World Press Photo, которая противоречит основным принципам профессиональной журналистики.

"Мы призываем всех профессионалов и ассоциации, которые признают абсурдность приравнивания жертв и преступников, высказаться", – отметил Тихий.

В правлении Украинской ассоциации профессиональных фотографов в заявлении по сравнению фото, которое сделала World Press Photo, заметили, что, вознаграждая российских фотографов, которые служат выразителями государственной идеологии России, конкурс делает видимой позицию агрессора, и таким образом способствует подмене понятий: вместо осуждения агрессора акцентирует на сочувствии к нему.

По нашему мнению, такое награждение не соответствует заявленной цели конкурса – объединять мир важными историями, особенно в ситуации захватнической войны, которую Россия ведет против Украины уже 11 лет,

– говорится в заявлении.

В конкурсе также победил пропагандист из России

Среди победителей в конкурсе World Press Photo 2025 в европейском регионе также оказался российский фотограф Михаил Терещенко из пропагандистского агентства ТАСС с работой "Протесты в Грузии".



Фото российского пропагандиста Михаила Терещенко из ТАСС победило в одной из номинаций конкурса World Press Photo 2025 / Фото World Press Photo

Россиянин фотографировал протесты ноября 2024 года, когда грузины выступили против политики премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который поставил на паузу переговоры о вступлении в ЕС. В интервью ТАСС Терещенко говорил, что ранее присылал на World Press Photo фото "освобожденного Мариуполя", которые он делал во время "активной фазы освобождения города-миллионника".

В категории "долгосрочный проект" победила тоже россиянка – фотограф-документалист Алена Кардаш. В фотоистории "Дома пахнет дымом" Кардаш, которая родилась в России, а сейчас живет в Германии, размышляет о потере дома и о любви к людям, которые верят в другую версию реальности.

К слову, World Press Photo в категории "Отдельные фото" отметила фотографа Флориана Бахмаера с работой "За окопами", где была изображена шестилетняя Ангелина, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за войны, и Нанну Хайтманн с фото "Подземный полевой госпиталь", где изображен раненый оккупант, которого призвали воевать за Россию на временно оккупированной территории Донецкой области. Это сопоставление вызвало возмущение среди украинцев.