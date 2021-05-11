Накануне жаркого лета Samsung объявляет горячие WOW Недели и дарит уникальную возможность с 5 до 24 мая* обновить вашу технику и гаджеты с выгодой до 30%. Инновационные смартфоны и планшеты, телевизоры и мониторы, надежная бытовая техника – все необходимое, чтобы ваша жизнь была просто WOW!

На протяжении многих лет Samsung Electronics развивает различные серии смартфонов на любой вкус и кошелек. Одной из самых инновационных и передовых из них является серия S и ее яркий представитель Galaxy S21 Ultra. Это звездный смартфон с системой камер профессионального уровня, который дает возможность делать потрясающие фото и видео студийного качества, а благодаря WOW Неделям вы можете приобрести его с выгодой до 5 550 грн по программе Trade-in.

Samsung Galaxy A32 отличается крутыми функциями по доступной цене. Смартфон с квадрокамерой на 64 Мп и аккумулятором с емкостью 5000 мА·ч сейчас стоит 6 599 грн – в то время как обычная стоимость 7 299 грн.

WOW Недели Samsung дарят возможность подобрать свой комплект устройств Galaxy, чьи преимущества наиболее полно раскрываются в функциональной экосистеме. Добавьте к инновационному смартфону не менее инновационный планшет Galaxy Tab S7+ с мощным процессором и чрезвычайно плавным экраном. Этот производительный инструмент для работы, развлечений и творчества, обычная цена которого составляет 30 999 грн, в рамках акции можно приобрести за 28 888 грн. Или функциональные и элегантные смарт часы Galaxy Watch3, которые помогут с удобством организовать вашу жизнь: обычная цена – 9 999 грн, акционная – 8 999 грн.

Для тех, кто любит кинематограф или просто смотреть телепрограммы в наилучшем качестве дома, рекомендуем обратить внимание на телевизоры QLED 8К. 100% цветового охвата благодаря квантовым точкам и Quantum Processor 8K на основе искусственного интеллекта, который улучшает разрешение изображения до качества 8К, – все это гарантирует полное погружение в события на экране. Вы можете приобрести телевизор по акционным ценам от 78 699 грн за диагональ 65 дюймов, обычная цена – 104 999 грн. Дизайнерский телевизор The Frame понравится ценителям нестандартных решений в интерьере. В фоновом режиме он может демонстрировать произведения искусства или фотографии, а благодаря сменным рамкам прекрасно дополнит интерьер вашего дома. Спешите приобрести по акционной цене 25 599 грн за диагональ 43 дюйма, тогда как обычная цена – 31 999 грн.

Уверены, что геймеры оценят изогнутый 34-дюймовый монитор Odyssey G5 с частотой обновления 165 Гц и низкой задержкой ввода – всего 1 мс. К тому же по привлекательной цене 12 999 грн, когда обычно он стоит 14 999 грн. А сохранить всю коллекцию игр и оптимизировать свободное место на диске поможет портативный SSD T7 Touch: обычная цена – 10 999 грн, акционная – 10 499 грн за объем в 2 ТБ. Он совместим со многими устройствами, в частности с игровыми консолями.

Samsung WOW Недели не забывают и о домашнем комфорте и уюте, предлагая выгодные условия на приобретение бытовой техники Samsung, с которой выполнение домашних дел станет легким и не будет забирать много времени.

Сократите обязательные походы в магазин с вместительным Side-by-side холодильником Samsung RS61R5001M9/UA. Уникальная технология Space Max позволила сделать стенки тоньше и увеличить объем внутренней камеры без ущерба для энергоэффективности. Технология всестороннего охлаждения All-Around Cooling обеспечивает оптимальный температурный режим во всем холодильнике, поэтому ваши продукты дольше останутся свежими. Обычная цена – 31 999 грн, акционная – 26 999 грн.

Стиральная машина Samsung WW60K42101WDUA позаботится обо всей легкой и яркой одежде, которая заждалась лета на дальних полках гардеробов: многообразие режимов, в том числе гигиеническая обработка паром, обеспечит тщательное и бережное очищение даже самых деликатных вещей. Обычная цена – 12 499 грн, акционная – 9 999 грн.

В заключение предлагаем вашему вниманию беспроводной пылесос Samsung Jet™ VS15T7031R4/EV. Мощность всасывания до 150 Вт и специальная турбощетка помогут быстро и эффективно убрать даже самые мелкие частицы пыли как с ковров, так и с твердых поверхностей. Пятислойная система фильтрации задерживает до 99,99% мельчайших частиц пыли и аллергенов, помогая сохранить воздух в вашем доме чистым и безопасным для здоровья. Обычная цена – 10 499 грн, акционная – 8 499 грн.

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