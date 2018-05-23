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Xiaomi объявила дату презентации Mi8 и Mi Band 3

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Когда презентуют Mi8 и Mi Band 3
Когда презентуют Mi8 и Mi Band 3 / Скриншот из тизера

Компания Xiaomi официально объявила дату презентации новых устройств. На этом мероприятии презентуют юбилейный смартфон, который подготовили к 8-летию китайского бренда. Кроме него представят еще много новинок, что ранее подтвердил глава Xiaomi.

Такую информацию опубликовали на официальной странице корпорации в социальной сети Weibo.

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Мероприятие запланировали на 31 мая в китайском городе Шэньчжэнь. Пока нет точных данных относительно количества устройств, которые будут представлены. Изначально ожидалось, что компания выпустит флагманский Mi7, но теперь появляется все больше информации о том, что публике покажут Mi8, приуроченный к 8-летию Xiaomi. Возможно, мы увидим сразу два смартфона.

 

По инсайдерской информации, Mi8 получит 8-ядерный процессор Snapdragon 845, двойную камеру с функциями искусственного интеллекта, систему сканирования лиц, аналогичную Face ID в iPhone X, датчик отпечатков пальцев с экрана и поддержку беспроводной зарядки.

Xiaomi Mi8
Цена Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8 будет стоить 440 долларов (примерно) за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а топовая модификация с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ обойдется в 500 долларов (примерно).

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Также 31 мая ожидается анонс фитнес-трекера Mi Band 3 и, возможно, MIUI 10.

Теги: Техно Китай Фитнес-трекер Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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