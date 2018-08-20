Xiaomi объявила об удешевлении флагманского смартфона Mi 8

В конце мая компания Xiaomi представила свой флагманский смартфон Mi 8. Тогда его стоимость стартовала от 2699 юаней (393 доллара или 10700 гривен). Во столько была оценена модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Как пишет gizmochina, сейчас компания сообщила о снижении стоимости флагмана на 100 юаней (400 гривен). Таким образом, Xiaomi Mi8 стал самым дешевым смартфоном, представленным на рынке, который работает на топовом чипе Snapdragon 845.

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Xiaomi Mi8 в модификации 6/64 ГБ памяти можно приобрести в официальном интернет-магазине компании.

Xiaomi Mi 8 подешевел на 400 гривен

Как известно, Xiaomi Mi8 получил 6,21-дюймовый дисплей с разрешением Full HD +. Устройство имеет сдвоенную основную камеру с модулями на 12 Мп + 12 Мп. Фронтальная камера тоже имеет разрешение на 12-Мп.

На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Устройство работает на батарее емкостью на 3400 мАч.

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