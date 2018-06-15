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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Xiaomi обновит 5 смартфонов до MIUI 10 уже сегодня: список девайсов

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Список смартфонов, которые обновятся до MIUI 10
Список смартфонов, которые обновятся до MIUI 10 / Фото из свободных источников

В этом году компания Xiaomi решила сосредоточиться на прошивке MIUI 10, а в частности на улучшении пользовательского опыта: увеличение скорости работы и времени автономной работы, а также упрощение всего интерфейса. Официально фирменная оболочка станет доступной только в феврале, однако уже сейчас владельцы некоторых смартфонов могут оценить усилия китайской корпорации.

Об этом сообщает akket.com.

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Компания Xiaomi объявила о том, что она выпустила прошивку MIUI 10 для пяти современных мобильных устройств, владельцы которых уже сейчас могут установить глобальную бета-версию. Подать заявку на участие в тесте можно на официальном форуме MIUI, однако всегда можно просто загрузить готовый файл прошивки, после чего установить его вручную с использованием стандартного программного обеспечения.

Начиная от сегодня, 15 июня, установить глобальную MIUI 10, пусть и бета-версию, можно на пять мобильных устройств: Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Redmi S2, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro.

Нельзя не заметить, что ранее китайская корпорация Xiaomi обещала выпустить тестовую сборку новой прошивки и для флагманского телефона Mi 6, пусть уже и устаревшего на один год, однако в силу неких загадочных обстоятельств в последний момент она изменила свое решение. Сообщается, что уже в ближайшие несколько недель возможность установить MIUI 10 в виде тестовой сборки появится и у владельцев многих других моделей.

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Стоит отметить, что в новой операционной системе для смартфонов Xiaomi был обновлен дизайн шторки уведомлений и панели регулировки звука, которые выглядят так, как в Android P. Как способ управления ОС теперь можно использовать не кнопку на экране, как раньше, а жесты, прямо как в iPhone X.


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Теги: Техно Китай Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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