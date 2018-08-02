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Xiaomi планирует выпустить еще одну новинку с необычным дизайном

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Xiaomi Mi Note 4 будет иметь прозрачную крышку
Xiaomi Mi Note 4 будет иметь прозрачную крышку / Фото из открытых источников

31 мая компания Xiaomi представила специальную версию флагмана Mi8 – Explorer Edition с прозрачной крышкой, через которую можно рассмотреть "начинку" смартфона. Однако в сети появилась информация, что китайский производитель готовит еще одну новинку с подобным дизайнерским решением и, вероятно, речь идет о Xiaomi Mi Note 4.

Об этом сообщает 4pda.

Читайте также: Обман Xiaomi разоблачили: что на самом деле размещен под крышкой в Mi 8 Explorer Edition

Стоит отметить, что в случае с Xiaomi Mi8 Explorer Edition позже выяснилось, что крышка действительно прозрачная, но пользователь видит не настоящую материнскую плату, а ее имитацию. А уже на этой неделе в TENAA прошел регистрацию еще один смартфон с аналогичным дизайном, скорее всего, речь идет о Xiaomi Mi Note 4.

Xiaomi Mi8 Explorer Edition
Невероятный дизайн Xiaomi Mi8 Explorer Edition


Смартфон Xiaomi M1807E8A оснащен 5,99-дюймовым экраном с соотношением сторон 18: 9, двойной основной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также заявлена глобальная поддержка LTE. Ожидаемая стоимость аппарата составит 337 долларов (около).

Xiaomi Mi Note 4
Предполагаемый дизайн Xiaomi Mi Note 4

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Теги: Смартфоны Xiaomi Техно
Источник: 24 Канал
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