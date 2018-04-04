12:26
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
17°C 5°C
  • четверг
    15°C 9°C
  • пятница
    14°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Xiaomi представила беспроводной пылесос по доступной цене

83 Читати новину українською
Xiaomi представила беспроводной пылесос
Xiaomi представила беспроводной пылесос / akket.com

Китайская компания Xiaomi выпустила еще одну новинку – Xiaomi Roidmi Handheld Wireless Vacuum Cleaner или Roidmi F8. Это беспроводной пылесос, который имеет большую мощность всасывания и может выполнять много функций.

Об этом пишет akket.com.

Кстати, новинка уже завоевала награду iF Design Award 2018 за выдающиеся достижения в области дизайна.

Читайте также: Xiaomi представила электробритву Smate

Так, Roidmi F8 оснащен мощным мотором, который выполняет 100 тысяч оборотов в минуту. Следовательно, мощность всасывания достигает 115 Вт, при этом потребление электричества не превышает 415 Вт.

Вес Xiaomi Roidmi F8 – 1,5 килограмма, а если установить электрическую щетку, то он увеличится до 2,5 килограмма.

Порохотяг Roidmi F8 може виконувати багато функцій

Пылесос Roidmi F8 может выполнять много функций

В основной насадке встроена специальная светодиодная подсветка, что позволяет убирать в темных углах.

Пылесос от Xiaomi можно подключить к смартфону с помощью соответствующего приложения на базе iOS и Android. Так, на смартфоне можно увидеть информацию о степени износа HEPA-фильтра, заполненности пылесборника, заряде батареи, а также настраивать другие параметры, например мощность всасывания.

Официальная цена пылесоса в Китае довольно бюджетная – 240 долларов (6300 гривен).

Бездротовий порохотяг від Xiaomi

Беспроводной пылесос от Xiaomi

Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук