Xiaomi представила беспроводной пылесос по доступной цене

Китайская компания Xiaomi выпустила еще одну новинку – Xiaomi Roidmi Handheld Wireless Vacuum Cleaner или Roidmi F8. Это беспроводной пылесос, который имеет большую мощность всасывания и может выполнять много функций.

Об этом пишет akket.com.

Кстати, новинка уже завоевала награду iF Design Award 2018 за выдающиеся достижения в области дизайна.

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Так, Roidmi F8 оснащен мощным мотором, который выполняет 100 тысяч оборотов в минуту. Следовательно, мощность всасывания достигает 115 Вт, при этом потребление электричества не превышает 415 Вт.

Вес Xiaomi Roidmi F8 – 1,5 килограмма, а если установить электрическую щетку, то он увеличится до 2,5 килограмма.

Пылесос Roidmi F8 может выполнять много функций

В основной насадке встроена специальная светодиодная подсветка, что позволяет убирать в темных углах.

Пылесос от Xiaomi можно подключить к смартфону с помощью соответствующего приложения на базе iOS и Android. Так, на смартфоне можно увидеть информацию о степени износа HEPA-фильтра, заполненности пылесборника, заряде батареи, а также настраивать другие параметры, например мощность всасывания.

Официальная цена пылесоса в Китае довольно бюджетная – 240 долларов (6300 гривен).

Беспроводной пылесос от Xiaomi