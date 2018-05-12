Xiaomi представила часы, что работает без подзарядки 5 лет

Китайская компания Xiaomi представила кварцевые часы Xiaomi I8, которые работают на одном заряде в течение 5 лет. Также эти часы защищены от влаги, поэтому с ними можно погружаться на глубину до 50 метров.

Об этом пишет akket.com.

Часы изготовлены из стального корпуса и выдерживают давление в 5 атмосфер. Xiaomi I8 должен поступить в продажу в конце мая.

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Циферблат прикрыт сапфировым стеклом, которое защищает часы от царапин и повреждений.

На одном заряде батарея часов Xiaomi I8 работает на протяжении 5 лет, причем они могут функционировать при любой температуре.

Классическая модель имеет циферблат размером 36 мм и весом в 50 граммов, и стоит 63 доллара (1600 гривен). Доступна и другая версия часов с циферблатом 41 мм и весом в 60 граммов. Правда стоимость этой модели пока неизвестна.

Xiaomi I8 не боится воды