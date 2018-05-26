Xiaomi представила чемодан, который отпирается по отпечатку пальцев: цена новинки

Большинство современных чемоданов открывается с помощью ключа или кодового замка. Китайская компания Xiaomi предлагает более современное решение – чемодан со сканером отпечатков пальцев.

Об этом говорится на официальном сайте Xiaomi.

Новинка называется Xiaomi 90 Points Smart Suitcase. Этот чемодан можно открывать с помощью отпечатков пальцев, используя для этого специальный TSA-замок. Это гарантирует более надежную защиту, чем обычный замок.

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Правда в компании отказались от альтернативных замков, и если со сканером что-то случится, то скорее всего, открыть чемодан без его поломки уже не получится.

Чемодан легко открыть по отпечатку пальцев

Корпус чемодана выполнен из прочного трехслойного поликарбоната Makrolon, а рама из алюминиевого сплава серии 6000. Чемодан работает на двух пальчиковых батарейках, которых хватает на 6 месяцев. Также к нему можно подключать портативный аккумулятор, когда нужно его открыть.

Колесики чемодана от Xiaomi умеют вращаться на 360 градусов, при этом они не выдают никакого шума.

Объем Xiaomi 90 Points Smart Suitcase составляет 35 литров. Новинка доступна в нескольких цветах: зеленом, желтом и черном. Официальная рекомендованная цена новинки в Китае – 125 долларов (3200 гривен).

Xiaomi 90 Points Smart Suitcase