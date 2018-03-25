17:11
25 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
3°C -14°C
  • понедельник
    4°C -6°C
  • вторник
    5°C -3°C
  • среда
    0°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Xiaomi представила электробритву Smate

76 Читати новину українською
Электробритва Smate от Xiaomi
Электробритва Smate от Xiaomi / ilenta.com

Компания Xiaomi запустила на своей краудфандинговой платформе новый продукт производства Youpin – электробритву Smate с четырьмя лезвиями.

Об этом пишет​ ilenta.com.

Xiaomi Smate оборудована высокоскоростным мотором – 8000 оборотов в минуту. Как заявляет производитель, полный процесс бритья займет не более трех минут.

Читайте также: Смарт-часы Xiaomi рекордно подешевели

Бритва Xiaomi Smate имеет четыре вида лезвий и плавающую головку, обеспечивает максимально чистое бритье. Лезвия бритвы изготовлены из прочной нержавеющей стали, а корпус – из матового алюминиевого сплава и резины. Этот металл используется для производства скальпелей и других медицинских инструментов.

Аккумулятор Xiaomi Smate обеспечивает до 60 минут непрерывной работы. Заряжается бритва через USB-порт. Время полной зарядки составляет около часа.

Бритва Xiaomi Smate поступит в продажу 23 апреля. Стоимость устройства составляет около 43 долларов (1100 гривен).

Xiaomi представила електробритву Smate

Электробритва Smate

Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук