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Xiaomi представила компактную беспроводную гарнитуру Mi Bluetooth Headset Mini

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Xiaomi представила компактную беспроводную гарнитуру Mi Bluetooth Headset Mini
/ Фото из свободных источников

Компания Xiaomi представила беспроводную гарнитуру Mi Bluetooth Headset Mini, которая состоит всего из одного наушника. Новинка создана для спортсменов, водителей и просто обычных пользователей. Устройство максимально компактное и легкое, поэтому его можно носить в течение целого дня, не вытаскивая из уха.

Об этом сообщается на сайте item.mi.com.

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Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini будет продаваться в черном и белом цветах. Корпус гарнитуры защищен от влаги по стандарту IPX4, так что ее можно использовать во время тренировок. В комплект поставки входят три силиконовые насадки разных размеров.

Xiaomi Mi Bluetooth Headset MiniXiaomi Mi Bluetooth Headset Mini – компактная гарнитура

В гарнитуре используются 7-миллиметровый динамик и MEMS-микрофон с возможностью подавления внешних шумов. С помощью кнопки на корпусе можно вызвать голосового помощника, ответить на звонок и остановить или продолжить воспроизведение музыки. От встроенного аккумулятора емкостью 40 миллиампер часов производитель обещает до 3 часов автономной работы.

Xiaomi Mi Bluetooth Headset MiniXiaomi Mi Bluetooth Headset Mini весит всего 4,5 грамма

Гарнитура Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini уже поступила в продажу в Китае по цене 12 долларов (около 340 гривен).

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Теги: Китай Техно Гаджеты Цены Xiaomi
Источник: 24 Канал
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