Xiaomi представила компактную беспроводную гарнитуру Mi Bluetooth Headset Mini

Компания Xiaomi представила беспроводную гарнитуру Mi Bluetooth Headset Mini, которая состоит всего из одного наушника. Новинка создана для спортсменов, водителей и просто обычных пользователей. Устройство максимально компактное и легкое, поэтому его можно носить в течение целого дня, не вытаскивая из уха.

Об этом сообщается на сайте item.mi.com.

Читайте также: Xiaomi представила устройство, которое спасет от боли в спине

Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini будет продаваться в черном и белом цветах. Корпус гарнитуры защищен от влаги по стандарту IPX4, так что ее можно использовать во время тренировок. В комплект поставки входят три силиконовые насадки разных размеров.

Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini – компактная гарнитура

В гарнитуре используются 7-миллиметровый динамик и MEMS-микрофон с возможностью подавления внешних шумов. С помощью кнопки на корпусе можно вызвать голосового помощника, ответить на звонок и остановить или продолжить воспроизведение музыки. От встроенного аккумулятора емкостью 40 миллиампер часов производитель обещает до 3 часов автономной работы.

Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini весит всего 4,5 грамма

Гарнитура Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini уже поступила в продажу в Китае по цене 12 долларов (около 340 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно