Xiaomi представила недорогое "умное" мусорное ведро: что умеет устройство

Китайская корпорация Xiaomi не прекращает удивлять интересными разработками. На этот раз в компании создали умное мусорное ведро Topnaw Smart Trash Can, которое стоит около 30 долларов.

Об этом сообщает agadget.com.



Так, колонка имеет встроенный датчик движения, поэтому крышка сама открывается, когда пользователь проводит над ней рукой. Также устройство имеет встроенную подсветку.

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Кроме того, умное ведро умеет автоматически завязывать полный мешок мусора и заменять его на новый. Пользователю лишь нужно нажать на кнопку. Правда, для этого надо приобрести специальные пакеты, обычные для этого ведра не подойдут.

Умное мусорное ведро Topnaw Smart Trash Can



Topnaw Smart Trash Can оснащается аккумулятором и работает без подзарядки до 35 дней. Объем емкости для мусора составляет 15.5 литра.



Стоит устройство 199 юаней – это около 30 долларов, или 800 гривен.

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