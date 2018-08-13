Xiaomi представила полезную вещь, которая пригодится в каждой квартире

Компания Xiaomi не прекращает радовать своих фанатов приятными разработками. Так, китайцы представили компактную сушилку для белья под названием 17Pin.

Об этом пишет prostotech.com.

Конструкция сушилки простая, поэтому не придется тратить много времени на монтаж. Основные материалы – ABS пластик, алюминий.

Устройство очень компактное

На выбор у пользователя два размера 101 см и 62 см, а в сложенном состоянии его ширина – всего 6,5 см. Поэтому она не будет занимать много места даже в небольшой квартире. Она рассчитана на удержание белья общей массой до 40кг.

Сушилка проста в пользовании

Стоимость сушилки в Китае 99 юаней (400 гривен) за длину 62см и 129 юаней (500 гривен) за длину 101 см.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно