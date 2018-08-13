10:15
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 13°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Xiaomi представила полезную вещь, которая пригодится в каждой квартире

165 Читати новину українською
Xiaomi представила полезную вещь, которая пригодится в каждой квартире
Xiaomi представила полезную вещь, которая пригодится в каждой квартире / prostotech.com

Компания Xiaomi не прекращает радовать своих фанатов приятными разработками. Так, китайцы представили компактную сушилку для белья под названием 17Pin.

Об этом пишет prostotech.com.

Конструкция сушилки простая, поэтому не придется тратить много времени на монтаж. Основные материалы – ABS пластик, алюминий.

Сушарка від Xiaomi

Устройство очень компактное

На выбор у пользователя два размера 101 см и 62 см, а в сложенном состоянии его ширина – всего 6,5 см. Поэтому она не будет занимать много места даже в небольшой квартире. Она рассчитана на удержание белья общей массой до 40кг.

Сушарка від Xiaomi

Сушилка проста в пользовании

Стоимость сушилки в Китае 99 юаней (400 гривен) за длину 62см и 129 юаней (500 гривен) за длину 101 см.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
сегодня, 10:01 Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
Отставной подполковник
Чтобы получить новую банковскую карту в Луганске, нужно потратить не один день жизни
сегодня, 08:40 Чтобы получить новую банковскую карту в Луганске, нужно потратить не один день жизни
Ольга Черненко
Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?
сегодня, 00:09 Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?
Анатолій Яворський
Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
12 августа, 22:01 Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
Блог Медіа
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
12 августа, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 представили официально: очень бюджетная цена и новые крутые функции
 31 мая , 12:20
Xiaomi объявила о подорожании продукции, однако оно коснется не всех
 30 апреля , 19:09
Xiaomi объявила дату презентации смартфона Redmi 6 Pro и планшета Mi Pad 4
 20 июня , 11:02
Компания Qualcomm выпустит линейку процессоров для Bluetooth-наушников
 2 июля , 18:07
Acer создаст отдельную компанию по производству геймерских аксессуаров
 10 августа , 20:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук