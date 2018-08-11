Xiaomi представила пробку для вина, которая имеет несколько интересных функций

Компания Xiaomi представила еще один интересный продукт для ценителей вин. Это специальная многоразовая пробка для вина, которая сохранит вкус и аромат напитка надолго.

Об этом сообщает Gizchina.

Пробка, что имеет название Xiaomi Circle Joy, изготовлена из нержавеющей стали и практически не увеличивает габариты бутылки. Поэтому запечатанную заново бутылку можно легко держать в холодильнике.

Читайте также: Xiaomi представила новый фитнес-браслет Black Plus NFC: чем он лучше Mi Band 3

Xiaomi Circle Joy имеет специальный индикатор, который следит за сроком хранения. Кроме того, пробка создает в середине бутылки специальное разрежения, чем обеспечивает сохранение натурального вкуса и аромата напитка.

Xiaomi Circle Joy имеет интересные функции

Стоит гаджет, как и вся продукция Xiaomi, немного – всего 8 долларов или чуть больше 200 гривен.

Xiaomi Circle Joy стоит всего 8 долларов

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно