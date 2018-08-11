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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Xiaomi представила пробку для вина, которая имеет несколько интересных функций

46 Читати новину українською
Новинка от Xiaomi понравится ценителям вина
Новинка от Xiaomi понравится ценителям вина / gizchina.com

Компания Xiaomi представила еще один интересный продукт для ценителей вин. Это специальная многоразовая пробка для вина, которая сохранит вкус и аромат напитка надолго.

Об этом сообщает Gizchina.

Пробка, что имеет название Xiaomi Circle Joy, изготовлена из нержавеющей стали и практически не увеличивает габариты бутылки. Поэтому запечатанную заново бутылку можно легко держать в холодильнике.

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Xiaomi Circle Joy имеет специальный индикатор, который следит за сроком хранения. Кроме того, пробка создает в середине бутылки специальное разрежения, чем обеспечивает сохранение натурального вкуса и аромата напитка.

Xiaomi Circle Joy

Xiaomi Circle Joy имеет интересные функции

Стоит гаджет, как и вся продукция Xiaomi, немного – всего 8 долларов или чуть больше 200 гривен.

Xiaomi Circle Joy

Xiaomi Circle Joy стоит всего 8 долларов

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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