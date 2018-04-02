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Xiaomi разработала полезный гаджет для здоровья

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Xiaomi разработала цифровой термометр
Xiaomi разработала цифровой термометр / tehnot.com

Компания Xiaomi представила новый девайс для здоровья – цифровой термометр. Его полное название звучит Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Цена новинки приятная – всего 3 доллара (80 гривен).

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Новинка является полностью цифровым устройством. Гаджет оснащен 18,8-миллиметровым жидкокристаллическим дисплеем для вывода температуры. Термометр использует высокоточный терморезистор и аналого-цифровой модуль преобразования, поэтому точность измерения довольно высокая –± 0,1 (35 – 39 градусов Цельсия).

Продажи термометра стартуют уже 3 апреля, Новинка будет доступна в сети Xiaomi Mall, YouPin, Jingdong, Suning и Mi Home.

Xiaomi розробила цифровий термометр

Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia

Теги: Гаджеты Техно Xiaomi
Источник: 24 Канал
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