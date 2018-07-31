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Xiaomi развенчала все мифы относительно смартфона Mi 3 Pro Max

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Xiaomi развенчала все мифы относительно смартфона Mi 3 Pro Max
Xiaomi развенчала все мифы относительно смартфона Mi 3 Pro Max / Фото из открытых источников

На прошлой неделе компания Xiaomi представила смартфон Mi Max 3. Не смотря на то, что его модификация Pro не была анонсирована, информация о выпуске продвинутой версии устройства продолжала появляться на разных ресурсах. В конце концов компания из Поднебесной решила развенчать все слухи и официально объявила о своих планах на выпуск Mi Max 3 Pro.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Директор по маркетингу продуктов Xiaomi Чжи Чжиюань заявил, что компания не станет выпускать смартпед Xiaomi Mi Max 3 Pro. По его словам, компания решила не распылять силы и сосредоточиться на обычной версии устройства.

Xiaomi Mi Max 3 не отримає просунутої версії Pro

Xiaomi Mi Max 3 не получит продвинутой версии Pro

Напомним, что Mi Max 3 оснащается процессором Snapdragon 636, в то время как в продвинутой версии пользователи ожидали увидеть чипсет Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти. Экран должен был остаться тем же – 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 x 1080 пикселей и соотношением сторон 18: 9. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки составила бы 5 500 миллиампер часов, как и в оригинальной версии.

Таким образом, любителям больших дисплеев остается доступен лишь Xiaomi Mi Max 3, цена которого на китайском рынке стартует с отметки 250 долларов (около 6 620 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi Китай
Источник: 24 Канал
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