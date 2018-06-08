Xiaomi создала "Шерлока", который защитит дом от грабителей

Компания Xiaomi представила новый гаджет – умный замок под названием SHERLOCK M1. Это поликарбонатная накладка, которая крепится на обычный дверной замок с внутренней стороны.

Об этом сообщает mi.ua.

После установки, "Шерлок" становится единым целым с обычным замком, превращая его в умный.

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Гаджет обеспечивает открывание дверей с помощью прикосновения к сенсорной поверхности. Хотя умный замок можно открыть и обычным ключом, при этом пользователь может заблокировать такую функцию.

Кроме того, владелец может заблокировать или открыть замок с помощью смартфона. Для этого SHERLOCK M1 надо синхронизировать со смартфоном с помощью мобильного приложения.



SHERLOCK M1 сделает замок еще более надежным

Вся информация, которой смартфон обменивается с SHERLOCK M1 Smart Lock, проходит шифрование, выполняемое встроенным в гаджет чипом MJSC.

Заряжается устройство с помощью порта Micro USB. Гаджет работает на аккумуляторе емкостью 3800 мАч.

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