21:39
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Xiaomi создала "Шерлока", который защитит дом от грабителей

35 Читати новину українською
SHERLOCK M1
SHERLOCK M1 / mi.ua

Компания Xiaomi представила новый гаджет – умный замок под названием SHERLOCK M1. Это поликарбонатная накладка, которая крепится на обычный дверной замок с внутренней стороны.

Об этом сообщает mi.ua.

После установки, "Шерлок" становится единым целым с обычным замком, превращая его в умный.

Читайте также: В России "умные ворота" подписались на платную рассылку и растранжирили все деньги со счета

Гаджет обеспечивает открывание дверей с помощью прикосновения к сенсорной поверхности. Хотя умный замок можно открыть и обычным ключом, при этом пользователь может заблокировать такую функцию.

Кроме того, владелец может заблокировать или открыть замок с помощью смартфона. Для этого SHERLOCK M1 надо синхронизировать со смартфоном с помощью мобильного приложения.

SHERLOCK M1
SHERLOCK M1 сделает замок еще более надежным

Вся информация, которой смартфон обменивается с SHERLOCK M1 Smart Lock, проходит шифрование, выполняемое встроенным в гаджет чипом MJSC.

Заряжается устройство с помощью порта Micro USB. Гаджет работает на аккумуляторе емкостью 3800 мАч.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
сегодня, 21:00 Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
Іван Яковина 115
Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
сегодня, 20:02 Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
293
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сегодня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 159
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сегодня, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 172
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1796
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук