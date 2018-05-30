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Xiaomi создала штопор, похожий на меч из "Звездных войн"

71 Читати новину українською
Xiaomi создала аккумуляторный штопор
Xiaomi создала аккумуляторный штопор / tehnot.com

Китайская компания Xiaomi представила новинку, которая понравится всем поклонникам вина – аккумуляторный штопор Xiaomi Electric Wine Opener.

Об этом пишет tehnot.com.

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Кстати, внешне штопор напоминает световой меч из фильма "Звездные войны".

Штопор від Xiaomi

Штопор немного похож на джедайский меч

Штопор изготовлен из пластика черного цвета, а нижняя часть, которая насаживается на горлышко бутылки, полупрозрачна.

На гаджете есть две кнопки для регулировки направления движения винтового стержня и светодиодный индикатор. Бутылку вина устройство может открыть в течение 6 секунд. На одном заряде аккумулятора устройство может открыть 70 бутылок.

При этом аккумуляторный штопор работает очень тихо – его шум не выше 60 дБ, что соответствует шуму при обычном разговоре.

Стоит новинка от Xiaomi 15 долларов – это около 400 гривен.

Xiaomi створила штопор

 

Теги: Xiaomi Техно Гаджеты Алкоголь
Источник: 24 Канал
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