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Xiaomi увеличит поставки своих смартфонов до 100 миллионов

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Xiaomi увеличит поставки своих смартфонов до 100 миллионов
Xiaomi увеличит поставки своих смартфонов до 100 миллионов / Фото из открытых источников

Oppo, Xiaomi, Vivo и Huawei планируют расширить глобальные масштабы поставок, чтобы компенсировать простой на китайском рынке. По данным тайваньских источников, только компания Xiaomi в этом году планирует выпустить более 100 миллионов смартфонов до конца декабря текущего года.

Об этом сообщает ProstoTech.

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Ранее в отчете IDC сообщалось, что рынок смартфонов в Китае уменьшится на 5%, а дочерние компании BBK Oppo и Vivo разместили двузначное сокращение поставок. Однако по новой информации, китайские производители разрабатывают очень агрессивный план развития на 2018 год.

В официальных сообщениях говорится, что компания Xiaomi отправляла 100 миллионов единиц в месяц в течение всего первого квартала 2018 года. Простая математика показывает, что если тенденция сохранится, то проданые устройства с января по декабрь могут достичь показателя 120-150 миллионов. Для сравнения, в прошлом году компания Xiaomi отправила на рынки 90 миллионов своих смартфонов.

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Huawei отправила на рынки мира около 150 миллионов смартфонов в 2017 году, из них 90 миллионов в Китае. Вместе, их планы на 2018 приближаются к отметке в 200 миллионов единиц. Oppo и Vivo будут сосредоточены на доступном сегменте и попытаются обеспечить хорошие продажи смартфонов с такими функциями, как двойные камеры, большие экраны и поддержка искусственного интеллекта на рынках развивающихся стран.

Теги: Смартфоны Техно Китай Xiaomi
Источник: 24 Канал
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