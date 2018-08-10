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Xiaomi выпустила еще одну новинку для геймеров – клавиатуру Mi Game Keyboard

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Xiaomi Mi Game Keyboard: характеристики, фото, цена
Xiaomi Mi Game Keyboard: характеристики, фото, цена / Gagadget

Компания Xiaomi продолжает развивать свою линейку игровых устройств: вслед за серию лэптопов Mi Notebook Pro 2 компания представила механическую клавиатуру Mi Game Keyboard. Кроме оригинальных переключателей и подсветки, которую можно настроить, новинка получила специальную функцию, которую обязательно оценят геймеры.

Об этом сообщается на официальном сайте Xiaomi.

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Клавиатура оснащается механическими переключателями собственной разработки Xiaomi. Судя по представленным на официальном сайте изображениям, их механизм работы напоминает Cherry MX Red, однако новинка отличается длиной хода клавиш – он составляет 3 миллиметра.

Xiaomi Mi Game Keyboard

Xiaomi Mi Game Keyboard получила великолепную подсветку

Особенностью клавиатуры является возможность одновременного нажатия до 33 клавиш в выделенной "игровой" зоне, благодаря наличию 32-битного ARM-процессора. Это позволяет активно использовать клавиатурные "комбо" в динамичных шутерах и многопользовательских онлайн играх, не опасаясь за распознавание ввода.

Xiaomi Mi Game Keyboard

Xiaomi Mi Game Keyboard поддерживает 33 одновременных нажатия

Светодиодная RGB-подсветка, кроме цвета клавиш, позволяет выбрать несколько визуальных эффектов: "волна", "дыхание" и другие. Примечательно, что для изменения настроек не требуется установка стороннего приложения: управление подсветкой производится с помощью перечисленных в инструкции комбинаций клавиш. Корпус клавиатуры выполнен из алюминия с пластиковой накладной крышкой. Раскладка – стандартная, 104 клавиши. Вес новинки составляет 785 граммов.

Xiaomi Mi Game Keyboard

Корпус Xiaomi Mi Game Keyboard изготовлен из алюминия с пластиковой накладной крышкой

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Клавиатура Mi Game Keyboard уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте Xiaomi и других китайских интернет-магазинах по цене от 35 долларов (около 925 гривен).

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Теги: Техно Цены Гаджеты Xiaomi Игры
Источник: 24 Канал
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