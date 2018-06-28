Xiaomi выводит на рынок новый бренд смартфонов: обнародовали название

Китайская корпорация Xiaomi готовит смартфон, который появится на рынке уже под новым брендом – POCOPHONE. Как стало известно, компания уже подала заявку на товарный знак для третьего бренда.

Об этом сообщает GizmoChina.



Два бренда Xiaomi, Mi и Redmi, уже хорошо известны украинским пользователям.

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При этом первый телефон под брендом POCOPHONE уже прошел сертификацию. Известно, что телефон с номером модели M1805E10A был сертифицирован NCC Тайваня на прошлой неделе. Однако, характеристики новинки пока неизвестны.



Как сообщил источник, Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Поэтому вероятно, новый смартфон появится и в Европе.

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